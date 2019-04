Schüler bestimmen MDR Tweens-Programm

Der DAB-Plus-Kanal des MDR für Kinder und Jugendliche lädt seine Hörer ein, mit einem Wettbewerb aktiv zu werden. Schülerinnen und Schüler können Themenvorschläge für eine Sendung bei MDR Tweens abgeben und sie mit etwas Glück selbst produzieren.



Hausaufgabenhilfe, Hobbytipps und Wissenswertes gibt es für Acht- bis 13-Jährige beim Kinder- und Jugendradio MDR Tweens. Die jungen Hörer des DAB-Plus-Kanals sind es auch, die jetzt das Programm mitbestimmen dürfen.