Schüler wollen Thema Fake News im Unterricht behandeln

Nach einer Studie der Vodafone Stiftung Deutschland fordern Jugendliche mehr Aufklärung zu Fake News. Falschnachrichten und Hate Speech sollen auch in der Schule behandelt werden.



Mindestens einmal pro Woche stoßen Jugendliche hierzulande laut einer aktuellen Studie in sozialen Medien auf Fake News und Hassrede, knapp ein Fünftel sogar täglich. Dabei wünschen sich drei Viertel der Befragten, dass der Umgang mit Falschnachrichten und Hate Speech auch in der Schule behandelt wird. Dort sei das Phänomen jedoch kein Thema. Die Vodafone Stiftung Deutschland hatte die repräsentativn Studie in Auftrag gegeben.