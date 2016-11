Schützt Bundeskartellamt künftig Internetnutzer?

Um einen wirkungsvolleren Schutz gegen Schäden durch Internet-Unternehmen zu schaffen, soll das Bundeskartellamt einem Reformplan der Regierung zufolge größere Befungnisse erhalten.



Die rasante Entwicklung im Internet sorgt auch für eine neue Rechtssituation. Für viele mögliche Verstöße von Unternehmen fehlt eine Grundlage zur schnellen Klärung, doch will die große Koalition hier nun Abhilfe schaffen. Mit der Reform des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sollen nun die Befugnisse des Bundeskartellamts erweitert werden, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet.