Schuldigitalisierung: Bund will Technik statt Personal bezahlen

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek fordert von FDP und Grünen die Schuldigitalisierung nicht zu bremsen, dabei wollen die nicht "bloß Laptops" für die Schulen vom Bund haben.



Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat FDP und Grüne aufgefordert, der geplanten Grundgesetzänderung für die Digitalisierung der Schulen zuzustimmen. "720 Millionen Euro stehen bereits im kommenden Jahr in einem Sondervermögen für den Digitalpakt Schule bereit", sagte Karliczek der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Eine Bund-Länder-Vereinbarung stehe ebenso wie eine Mehrheit im Bundesrat. "Auf der Bremse stehen Grüne und FDP." Ähnlich hatte sich Karliczek bereits am Donnerstag im Bundestag geäußert.