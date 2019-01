Schwache TV-Quoten für RTL2, Sat.1 und ProSieben

Donnerstagabend-Flop für die drei Privatsender. Ihre Shows "Game of Clones" und "Masters of Dance", sowie die neun US-Serie "FBI" erzielten im Vergleich keinen Quoten-Erfolg.



Das haben sich RTL2, Sat.1 und ProSieben sicher anders vorgestellt. Der Donnerstagabend entwickelte sich für die Sender zum Quoten-Misserfolg. Bei RTL2 sahen im Vergleich nur wenige Zuschauer die neue Show "Game of Clones". Nur 410.000 der 14- bis 49-Jährige interessierten sich dafür. Die Kuppel-Show erzielte damit einen Marktanteil von gerade mal 4,3 Prozent.