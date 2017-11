Schwaiger: neuer Sat-Receiver für unterwegs

Klein und funktionell so kommt der Sat-Receiver DSR400HD daher. Deshalb ist er besonders für die Reise mit Wohnwagen und Caravan ideal.



In Caravans und Wohnwagen ist der Platz immer begrenzt. Hier ist ein kleiner Sat-Empfänger besonders gefragt. Aber auch viele Endnutzer schätzen einen unaufdringlichen Receiver im Wohnzimmer. Für diese Zielgruppen hat Schwaiger den DSR400HD herausgebracht, in den Abmessungen gerade mal so groß wie ein DIN A5-Blatt und nur 4,5 cm hoch.