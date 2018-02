Schwarzenegger soll in Western-Serie mitspielen

In der neuen Amazon-Serie "Outrider" wird Arnold Schwarzenegger anscheinend eine tragende Rolle übernehmen. Für den Western soll er vor der Kamera stehen und auch mitproduzieren.



Streaminganbieter Amazon Prime Video plant einen Coup. An "Outrider" arbeitet momentan "CSI:New York"-Producer Trey Calloway. Unterstützung erhält er dabei amerikanischen Medienberichten zufolge von Arnold Schwarzenegger, der nicht nur mitproduzieren, sondern auch gleich vor der Kamera stehen soll.