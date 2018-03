Schweden will Lokalmedien mehr Staatsgeld geben

In Schweden kommen nun auch Online-Sender und Podcasts in den Genuss finanzieller Unterstützung vom Staat. Und auch die traditionellen Lokalmedien bekommen höhere Subventionen.



Schweden will mit staatlichem Geld dazu beitragen, dass es überall im Land wieder Zeitungen und andere lokale Medien gibt. Die Regierung reichte am Dienstag einen Vorschlag für neue Subventionen beim schwedischen Parlament ein.



Eine Reihe Orte seien heute "weiße Flecken auf der Medienlandkarte", erklärte die Regierung. Es gebe keine Tageszeitungs-Redaktionen, keine lokalen Radiosender oder andere Medien mehr. Künftig sollen Redaktionen hier eine besondere staatliche Unterstützung beantragen können.