Schweinsteiger Fan-Favorit auf Scholl-Nachfolge

Die ARD lässt sich bei der Auswahl des Nachfolgers von Mehmet Scholl als Fußball-Experte weiter Zeit. Bei den Fans steht Bastian Schweinsteiger einer Umfrage zufolge hoch im Kurs.



Fußballfans votieren für Schweinsteiger - Wie das Internetportal "Sportbuzzer" berichtet, hat das Marktforschungsinstitut Mafo.de in einer Umfrage Bastian Schweinsteiger als Favorit für die Nachfolge Mehmet Scholls als ARD-Fußballexperte ermittelt.