Schweinsteiger wird ARD-Experte

Lediglich drei Tage nach dem Ende seiner Profi-Karriere hat Bastian Schweinsteiger schon einen neuen Job gefunden. Er wird Experte im Ersten.



Top-Transfer fürs Erste: Bastian Schweinsteiger wird künftig zum Experten-Team für die Live-Übertragungen der Fußball-Länderspiele stoßen. Erst am Dienstag hatte der Weltmeister von 2014 seine aktive Karriere beim amerikanischen MLS-Klub Chicago Fire für beendet erklärt.