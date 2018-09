Schweiz: National Geographic Plus ab sofort bei Teleclub

National Geographic Plus - das neueste, non-lineare Angebot der Fox Networks Group - bringt über Teleclub nun auch in der Schweiz Reportagen und Dokumentation auf Abruf auf die Bildschirme.



Fox Networks Group hat heute bekannt gegeben, dass National Geographic Plus sein Debüt in der Schweiz feiern wird. Teleclub wird dabei der erste Partner sein, der den neuen, non-linearen Service startet. Dieser Deal ist der neueste Deal in einer Reihe von weiteren Starts des Service in Schweden, Dänemark, Griechenland und Südafrika.