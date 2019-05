Schweiz im ESC-Finale - Buchmacher sehen Deutschland hinten

Die ESC-Favoriten Niederlande, Schweden und Russland haben sich wie erwartet fĂŒr das Finale am Samstag qualifiziert. Ein deutschsprachiges Land schafft den Sprung, ein anderes scheidet aus. Muss sich das deutsche Duo S!sters auf eine Pleite einstellen?



Die Schweiz hat es ins Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv geschafft. Österreich schied dagegen am Donnerstag im zweiten Halbfinale aus. Die Niederlande, Schweden und Russland, die zu den Favoriten zĂ€hlen, schafften ebenfalls den Sprung ins Finale. Mit ihnen wetteifern werden unter anderem Nordmazedonien, Albanien, Aserbaidschan, DĂ€nemark, Norwegen und Malta. Dagegen wurden Armenien, Irland, Moldau, Lettland, Litauen, Kroatien und RumĂ€nien nicht fĂŒr das Finale am Samstag ausgewĂ€hlt, bei dem insgesamt 26 LĂ€nder antreten.



Weil Deutschland zu den großen Geldgebern der Eurovision gehört, ist das deutsche Duo S!sters automatisch fĂŒr das Finale am Samstag gesetzt. Dies gilt auch fĂŒr Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien sowie Israel als Gastland.