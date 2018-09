Schweizer Fußballfans protestieren gegen E-Sport

Beim Spiel des amtierenden Schweizer Meisters Young Boys Bern gegen den FC Basel am 23. September haben Fans mit einer ungewöhnlichen Aktion gegen E-Sport protestiert.



Gleich zwei Mal musste das Spitzenspiel am vorigen Sonntag unterbrochen werden. Als nach der Startviertelstunde hunderte Tennisbälle aus dem YB-Sektor auf den Rasen des Stade de Suisse flogen, konnten die restlichen Besucher und TV-Zuschauer nur rätseln, worum es genau ging. Die Berner-Anhänger rollten anschließend ein großes "Pause"-Banner aus, während im Basel-Sektor ein Transparent mit der Aufschrift "Pause angemeldet von Ostkurve-Bern" gezeigt wurde.