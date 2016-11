Schweizer Kabelnetzbetreiber schaltet UKW ab

Der Kabelnetzbetreiber UPC hat in der Schweiz kurzerhand das UKW-Signal abgestellt und auf DAB Plus umgesattelt - und zwingt Kunden damit zum Kauf von UPC-Radios.



Kabelnetzbetreiber UPC hat in der Schweiz die Radiosignale digitalisiert. Wie die Schweizer "Handelszeitung" berichtet, wird die Umstellung sofort beziehungsweise teilweise mit einer Übergangsfrist vollzogen. Gestartet wird damit in Luzern. Die Umstellung könnte bei vielen Kunden zu großem Unmut führen.