Schweizer SRG stellt endgültig auf DAB Plus um

Während in Deutschland immer noch über den richtigen Weg für die Zukunft des Radios diskutiert wird, ist man in anderen eruopäischen Ländern schon einen Schritt weiter. So wird in der Schweiz die SRG Mitte November endgültig auf DAB Plus umschalten.



Das digitale Radio ist in Deutschland zwar auf dem Vormarsch, doch vor allem der Standard DAB Plus auch heftig umstritten. Während sich hierzulande vor allem die privaten Sender wegen zu hoher Kosten gegen eine Umstellung sträuben, ist man in der Schweiz dagegen bereits einen Schritt weiter: Bereits am 15. November wird die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) den Digitalradiobetrieb endgültig von DAB auf DAB Plus umstellen.