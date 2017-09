Schweizer "Tatort" heute zwischen Mord und Liebesglück

Ein Mord als Selbstmord getarnt, aber für die Schweizer "Tatort"- Ermittler ist schnell klar, wie der Hase läuft. Beruflich werden sie mit menschlichen Abgründen konfrontiert, privat mit Liebesglück.

Christina Scherrer (Meret Schande), Adele Neuhauser (Bibi Fellner), Harald Krassnitzer (Moritz Eisner), Ulrike Beimpold (Lisa Aichinger). Bild: © ARD Degeto/ORF/Hubert Mican

Eine Nachtfahrt im Reisebus über die Autobahn, die Passagiere dösen vor sich hin. Dann kracht es, der Fahrer steigt in der Nähe von Luzern scharf in die Bremsen. Ein Mann ist auf seine Windschutzscheibe geknallt, offensichtlich von einer Autobahnbrücke gestürzt. Warum ist das ein Fall für den Schweizer "Tatort"-Kommissar Reto Flückiger (Stefan Gubser)?



Weil schnell klar ist: Der Tote ist nicht von allein gesprungen, dafür hatte er zu viel Beruhigungsmittel im Blut. Gewohnt unaufgeregt gehen Flückiger und Liz Ritschard (Delia Mayer) ans Werk. Sie finden schnell heraus, dass der der Tote angeblich schon 13 Jahre tot war: ein hochverschuldeter Unternehmer, verschwunden im Tsnuami 2004 in Thailand. Das Erste zeigt den neuen Fall "Zwei Leben" an diesem Sonntag um 20.15 Uhr.



Nach 20 Minuten kommt erstmals so etwas wie Krimi-Spannung auf. Der Stiefsohn des Toten hat etwas zu verbergen, das legen Musik und sein nervöser Blick aus dem Fenster nahe.