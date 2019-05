Schweizer "Tatort" wechselt von Luzern nach Zürich

Aus der Provinz des Alpenstaats in die Hauptstadt: Das neue Ermittlerduo des Schweizer «Tatort» ist künftig in Zürich im Einsatz.



Wie das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Mittwoch mitteilte, spielen Anna Pieri Zuercher (40) und Carol Schuler (32) die neuen Kommissarinnen. Die Dreharbeiten zum ersten gemeinsamen Fall beginnen Ende des Jahres. Die erste Ausstrahlung ist für Herbst 2020 geplant. Zuletzt spielte der Schweizer "Tatort" in 17 Folgen in Luzern und Umgebung."



Zürich mit seinen zahlreichen Institutionen, den renommierten und wichtigen Kulturhäusern oder den Banken eröffnet sehr viele neue Möglichkeiten, uns im gesamten deutschsprachigen Raum zu präsentieren", sagte Stefan Charles, Abteilungsleiter Kultur beim SRF, laut der Mitteilung.