Schwere Vorwürfe: Sicherheitslücke bei Whatsapp-Verschlüsselung

Sicherheitsforscher haben eine Hintertür zur vermeintlich sicheren Verschlüsselung des Messengers Whatsapp entdeckt. Datenschützer sehen eine riesige Gefahr für die Meinungsfreiheit.



Seit einiger Zeit setzt der Messenger Whatsapp auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wie Mutter-Unternehmen Facebook behauptete, können dadurch Nachrichten nur vom Verfasser und dem entsprechenden Empfänger gelesen werden. Jetzt sind aber riesige Sicherheitslücken aufgetaucht. Die Verschlüsselung soll demnach komplett wirkungslos sein.