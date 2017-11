Schwergewichte auf Sky: Charr und Ustinov kämpfen im Ring

Ring frei für Charr und Ustinov: Die beiden Schwergewichte lassen die Fäuste für den Weltmeistertitel fliegen. Zuschauer können die Begegnung live im Free-TV auf Sky Sport News HD verfolgen.



Wenn der Kölner Manuel Charr am morgigen Samstag in den Boxring tritt, geht es für den 33-Jährigen um einiges. Er könnte 85 Jahre nach Max Schmeling der erste Deutsche werden, der den Titel 'Schwergewichtsweltmeister' trägt.



Ob er dieses Ziel schafft, können Zuschauer live im Free-TV auf Sky Sport News HD beobachten, wenn Charr gegen Alexander Ustinov antritt. Moderator Florian Bauer und Reporterin Britta Hofmann melden sich ab 21.30 Uhr live aus der König-Pilsener-Arena.