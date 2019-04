Schwestern-Duo Mimi und Josefin siegt bei "The Voice Kids 2019"

Die beiden Schwestern Mimi und Josefin aus Augsburg haben die Castingshow "The Voice Kids" gewonnen. Mit den 15 und 13 Jahre alten Mädchen siegte erstmals ein Duo in der Sat.1-Show.



Mimi und Josefin traten in der siebten Staffel für das Team von The BossHoss an. Für Aufsehen hatten sie bereits mit dem Online-Clip ihres Blind-Audition-Auftritts ("Creep" von Radiohead) zum Start der Sendung im Februar gesorgt.