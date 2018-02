"Schwestern": Neue Daily Soap auf RTL 2

Auch RTL 2 will ein Stück vom boomenden Markt der Krankenhaus-Telenovelas abhaben. Anfang März startet deshalb "Schwestern - Volles Dosis Liebe".



RTL 2 gibt zwei Krankenschwesternschülerinnen einen Platz im Programm: Die Daily Soap "Schwestern - Volle Dosis Liebe" startet am Montag, dem 5. März. In zunächst 15 Episoden geht es um den harten Klinikalltag, emotionale Familiendramen und jede Menge Herzklopfen, wie der Münchner Privatsender am Donnerstag mitteilte.