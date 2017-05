Schwimm-WM: Bei ARD und ZDF nicht in der ersten Reihe

Fußball-Rechte werden immer teurer, doch andere Sportarten scheinen den Öffentlich-Rechtlichen nicht quotenträchtig genug. Deshalb wird die Weltmeisterschaft der Schwimmer 2017 nicht im Hauptprogramm von ARD und ZDF zu sehen sein.



Nach dem TV-Blackout bei der Handball-WM können auch die Schwimmfans bei den Weltmeisterschaften ihre Sportler nicht im Hauptprogramm von ARD und ZDF sehen. Aus Budapest werden die Öffentlich-Rechtlichen nur in Spartensendern und via Internetstream übertragen. "Das ist wirklich sehr schade, dass ARD und ZDF dieses Jahr nicht im Hauptprogramm von der Schwimm-WM berichten", befand Chefbundestrainer Henning Lambertz. "Das ist peinlich, schade und traurig", sagte Wasserspringer Patrick Hausding, der bei Olympia 2016 Bronze gewann.