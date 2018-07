Sci-Fi: Noch ein Pop-Up-Sender bei Sky

Science-Fiction-Hits rund um die Uhr. Mit "Sky Cinema Sci-Fi HD" kündigt Sky den zweiten Pop-Up-Kanal binnen kürzester Zeit an. Diesmal geht es jedoch schon am Wochenende los.



Mit "Sky Cinema Sci-Fi HD" fügt Sky seiner Palette einen weiteren Pop-up-Channel hinzu. Vom 27. Juli bis zum 5. August sollen hier Sci-Fi Fans voll auf ihre Kosten kommen. Der Sender ersetzt derweil wie der gestern für September angekündigte, zeitlich begrenzte Sender Sky Cinema Alien vs. Predator HD den eigentlichen Platzhalter Sky Cinema Hits. Dabei wartet Sky unter anderem mit der TV-Premiere des Kassenschlagers Blade Runner 2049 auf.