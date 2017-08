Sci-Fi-Serie "Colony" startet im Oktober auf TNT Serie

TNT Serie zeigt die zehn Folgen der ersten Staffel des von Carlton Cuses entwickelten dystopischen Science-Fiction-Dramas Colony ab dem 11. Oktober 2017.



Los Angeles und andere Großstädte werden von außerirdischen Kräften kontrolliert. Die Auswirkungen sind lückenlose Überwachung, drakonische Strafen und grausame Auslese. Diese haben die Bewohner gespalten. Verlust, Angst und Misstrauen prägen das Leben in der Stadt.