Science-Fiction-Gedankenspiele gegen Cyberangriffe

Die Digitalisierung von Staat und Industrie bietet enorme Chancen, schafft aber auch Einfallstore für Angriffe und Desinformation. Die Bundeswehr stellt sich zur Verteidigung auf. Dabei könnten auch Schriftsteller helfen.



Die Entscheidung über richtige Wege in Einzelfällen von Cyber-Attacken muss erst noch von Regierung und Verteidigungsministerium getroffen werden. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, hält dabei eine breit angelegte Debatte über künftige Reaktionen der Bundeswehr auf solche Attacken für nötig.



Daran sollten auch Experten außerhalb der militärischen Führung und der Politik beteiligt werden, sagte Bartels der Deutschen Presse-Agentur. Es müssten größere Kenntnisse aufgebaut werden. "Man muss wissen, worüber man spricht", forderte Bartels. Noch aber sei vieles unklar.