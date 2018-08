Science-Fiction satt bei Welt

Welt zeigt die vierteilige BBC-Reihe "Die Sci-Fi-Story". Dabei stellen Hollywood-Filmemacher beliebte Science-Fiction-Klassiker wie "Zurück in die Zukunft" und "Doctor Who" vor.



Am 15. und 22. August steht beim Sender Welt alles im Zeichen von Science-Fiction. Bei dem Kanal läuft dann jeweils ab 00.05 Uhr die vierteilige BBC-Reihe "Die Sci-Fi-Story". Zuschauer bekommen dabei Einblicke in Themen des Genres.