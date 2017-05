Scientology: Leah Remini teilt Erfahrungen auf A&E

Nach dem Ende der Kult-Sitcom "King of Queens" wird Schauspielerin Leah Remini vor allem für eines gefeiert: Für ihre Abrechnung mit Scientology.



Es gibt kaum eine religiöse Institution, die so sehr in der Kritik steht, wie Scientology. In den vergangenen Jahren wurden wieder und wieder erschreckende Tatsachen bestätigt und verstörende Behauptungen aufgestellt. Abhängig vom Land wird Scientology mal als Kirche mal als Sekte betrachtet. In der Kritik steht Scientology allerdings weltweit. Dennoch zählen auch Promis gelegentlich zur Gemeinschaft von Scientology. Das galt auch für die "King of Queens"-Darstellerin Leah Remini, die nun mit ihrer siebenteiligen Dokumentation "Leah Remini: Ein Leben nach Scientology" auf A&E mit Scientology abrechnet.