Scientology startet eigenen Fernsehsender

Scientology geht auf Sendung - Inmitten einer zunehmend kritischen Berichterstattung startet die Organisation einen eigenen Fernsehsender.



Der Scientology-Sender soll auf Plattformen wie Apple TV und Google Play abrufbar sein, der Start war für den Montag geplant. Die Ankündigung der von Kritikern als gefährliche Sekte gesehenen Vereinigung legte nahe, dass Scientology damit auf wiederholte Missbrauchsvorwürfe reagieren und seine eigene Version darstellen möchte. Scientology bezeichnet sich als Kirche.