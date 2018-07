Scout24 kauft Finanzcheck und zahlt bar

Der Online-Portalbetreiber Scout24 übernimmt das Finanzportal Finanzcheck.de. Interessant: Die Kaufsumme wurde vollständig und in bar gezahlt.



Der Kaufpreis beläuft sich auf 285 Millionen Euro, wie der MDax-Neuling am Dienstagabend mitteilte. Der Kaufpreis werde vollständig in bar bezahlt. Die kartellrechtliche Genehmigung stehe noch aus, werde aber in vier bis sechs Wochen erwartet.