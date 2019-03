Scripted-Reality adé - RTL will auf Trash-Formate verzichten

War es das nun für die "Verdachtsfälle" und Konsorten? RTL hat angekündigt in Zukunft nicht mehr auf Scripted-Reality-Formate zu setzen.



Serien wie "Mitten im Leben" oder "Die Trovatos" prägten eine RTL-Daytime-Ära, wie es zuvor schon Talk- und Gerichts-Shows taten. Vielleicht waren sie sogar noch erfolgreicher. Einst ist aber sicher: Den geneigten TV-Enthusiasten nervt die Omnipräsenz des Formats. RTL wendet sich nun ab vom einstigen Lieblings-Genre.