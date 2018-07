Sechs Mal "Neues aus Büttenwarder"

In sechs neuen Episoden haben Jan Fedder und Peter Heinrich Brix alias Kurt Brakelmann und Adsche Tönnsen wieder alle Hände voll zu tun. Das Geschehen in Büttenwarder kommentieren sie dabei mit gewohnt norddeutschem Schnack.



Fans von "Neues aus Büttenwarder" können sich freuen. Der Grund: Gerade wurden sechs neue Episoden rund um das Dorf und seine Bewohner gedreht. Im Kreis Stormarn standen die Hauptdarsteller Jan Fedder und Peter Heinrich Brix vom 4. Juni bis zum 13. Juli wieder vor der Kamera.