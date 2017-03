Sechste Staffel "Teen Wolf" beginnt auf Amazon Prime

Bis zum Serienfinale ist es nicht mehr lange hin. Amazon Prime beginnt die Ausstrahlung der sechsten und letzten Staffel "Teen Wolf".



Die letzte Staffel "Teen Wolf" ist ab sofort auf Amazon Prime abrufbar. In der Serie geht es um einen Jungen, der nach einem Wolfsbiss die Fähigkeit besitzt sich in einen Werwolf zu verwandeln.