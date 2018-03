Sechsteilige Web- und TV-Serie "Just Push Abuba" startet

Ab diesen Freitag startet zuerst in der ZDF-Mediathek und auf YouTube eine sechsteilige Web- und TV-Serie über das chaotische Leben einer Berliner WG. Im April folgt eine Ausstrahlung im Zweiten.



In "Just Push Abuba" geraten drei Mitglieder einer WG in große Probleme. Um der akute Geldnot zu entgehen, bieten Toni (Anton Weil), Lucia (Elli Tringou) und Joon (Joon Kim) ihr "Berliner Zimmer" übers Internet zur Miete an.