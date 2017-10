Sehen wir in Zukunft die echten Filmhighlights auf Netflix?

Netflix will im nächsten Jahr 80 eigenproduzierte Filme an den Start bringen. Das ist mehr als die großen Hollywoodstudios liefern.



Für Netflix geht es weiter aufwärts. In den letzten drei Monaten konnte der Streaming-Anbieter 5 Millionen neue Abonnenten gewinnen. Somit hat er nun 109,3 Millionen zahlende Kunden und diese Zahl wächst.