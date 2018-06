Seit Freitag gibt es kein Time Warner mehr

Time Warner ist Vergangenheit, der neue Besitzer AT&T taufte es in WarnerMedia um und das aus einem simplen Grund.



Am Freitag wurde, laut AdAge, Time Warner in WarnerMedia umgetauft. Im Zuge der Veränderungen verließ John Martin, CEO von Turner Broadcasting, das Unternehmen. Zu Time Warner gehören HBO, Turner Broadcasting und das Studio Warner Bros.