Selbst Lara Croft kann "Black Panther" nicht schlagen

Das Science-Fiction-Spektakel "Black Panther" führt zum fünften Mal in Folge die amerikanischen Kinocharts an. Der Neueinsteiger "Tomb Raider" landet auf Platz zwei – vor einem Überraschungshit.

Im asiatischen Dschungel besiegt Lara Croft allerlei Bösewichte – an den nordamerikanischen Kinokassen hingegen hat sie eine Niederlage hinnehmen müssen. Dort landete der Film "Tomb Raider" mit der schwedischen Schauspielerin Alicia Vikander als kämpfende Archäologin in der ersten Kinowoche nur auf Platz zwei. Das Science-Fiction-Spektakel "Black Panther" verteidigte seine Spitzenposition zum fünften Mal in Folge, was zuletzt dem vor acht Jahren erschienenen Film "Avatar" gelungen war.

