Sendebetrieb von TM3 kann vorerst weitergehen

Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg form- und fristgerecht eingereicht - bis zur Entscheidung wird weiter gesendet.



Eigentlich hatte die für TM3 zuständige Landesmedienanstalt in Stuttgart am 18. Februar via Pressemitteilung verlauten lassen, dass der Sendebetrieb "umgehend einzustellen sei". Nun hat der Sender jedoch unter Einhaltung aller Formalitäten und Fristen dagegen Beschwerde eingereicht.