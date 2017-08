Sender verzichten immer häufiger auf deutsche Filme

Qua vadis deutscher Kinofilm? Oder besser gefragt: Wo läufst du? In der deutschen Fernsehlandschaft kaum noch. Die einheimischen Produktionen befinden sich auf dem absteigenden Ast.



Deutsche Kinoproduktionen sind im deutschen Fernsehen in der Minderheit. Die Mehrzahl der in der ersten Jahreshälfte ausgestrahlten Spielfilme seien Auslandsproduktionen gewesen, teilte die Marktforschungsfirma Media Control in Baden-Baden mit.