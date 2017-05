Sender von A+E Networks bleiben Sky erhalten

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Sky und A+E Networks wird fortgesetzt. Beide Unternehmen konnten sich auf eine langfristige Vertragsverlängerung einigen.



Dadurch ist der Verbleib der Sender "History" und "A&E" im Sky-Angebot gesichert. Mit der Vereinbarung setzen A+E Networks und Sky ihre seit 2009 bestehende erfolgreiche Kooperation fort. Sky Kunden können sich auch in den kommenden Jahren auf zahlreiche hochwertige Dokumentationen sowohl im linearen als auch non-linearen Bereich freuen. So sind beide Sender via Satellit im Sky Entertainment-Paket und A&E zusätzlich im Sky Starter-Paket zu empfangen.