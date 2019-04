Sender wollen in Zukunft auf kurze Videos setzen

Die kleine Form soll groß rauskommen: Im Netz sind kurze Videos schon lange der Hit. Jetzt wollen auch die TV-Profis Filme im Mini-Format produzieren - aber mit Millionenbudgets.



Es war eines der wichtigen Themen auf der Fernsehmesse MIPTV in Cannes, die am Mittwoch zu Ende ging: die neue amerikanische Videoplattform Quibi, deren Start für Ende des Jahres geplant ist. Nur Filme oder Serienepisoden, die nicht mehr als zehn Minuten lang sind, sollen dort angeboten werden – aber in Hollywood–Qualität. Damit sind auch die Produktionskosten entsprechend teuer.