Senderumstellung bei Unitymedia diese Nacht

Unitymedia nimmt zum 8. Oktober 2019 Änderungen an der Senderbelegung vor. Sky-Kunden bekommen dadurch mehr HD-Qualität ohne Aufpreis.



Kunden von Unitymedia, die die Sky-Pakete Starter, Entertainment, Sport oder Bundesliga gebucht haben, können schon bald automatisch und ohne Zusatzkosten zahlreiche Sender in verbesserter HD-Qualität empfangen.