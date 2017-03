Senderzuwachs bei DVB-T2 HD

Etwa 40 Sender sollen zum Start des neuen digital-terrestrischen Standards zu empfangen sein. Mit HSE24 stößt nun ein weiterer Kanal zum Portfolio hinzu, der zudem kostenfrei zu sehen sein wird.



Wenn am Mittwoch nach 12 Uhr der Sendersuchlauf auf den DVB-T2-HD-Receivern durchgeführt wird, wird auch HSE24 unter den 40 hochauflösend ausstrahlenden Programmen zu finden sein. Dies gab der Homeshopping-Sender am Montag bekannt.