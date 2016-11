Sendeverbot für Deutsche Welle im Kongo

Eine neue Regelung für Auslandssender im Kongo macht derzeit der UN Sorgen. Demnach wird die Deutsche Welle - sowie zahlreiche andere Sender - künftig deutlich eingeschränkt oder sogar verboten.



Der Kongo hat eine neue Regelung erlassen, die Auslandssender künftig deutlich einschränken wird. Zuvor waren bereits Maßnahmen gegen zwei beliebte Radiostationen ergriffen worden, nun sollen Auslandssender künftig nur noch in sehr beschränktem Umfang senden dürfen. Vieles ist dabei unklar. Dem deutschen Auslandsfunk zufolge könnten die neuen Regelungen aber bededuten, dass

Auslandssender künftig nicht nur über eine Genehmigung des Informationsministeriums verfügen müssen sondern auch über einen offiziellen Vertreter in der Demokratischen Republik Kongo.