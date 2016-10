Seniorbook: Das Facebook für Senioren gibt sich neuen Namen

Das soziale Netzwerk für Senioren hat sich einen neuen Namen gegeben. Aus "Seniorbook" wird ab sofort "Wize.life". Damit kommt das Unternehmen einem Rechtsstreit mit "Facebook" zuvor.



Das "Facebook" für ältere Menschen heißt in Zukunft "Wize.life". Damit nimmt das Münchner Unternehmen Abstand von seinem bisherigen Namen "Seniorbook". Auch die Internetadresse des sozialen Netzwerkes ändert sich entsprechend. Mit der Namensänderung kommt die Plattform einem Rechtsstreit wegen der Endung "book" mit "Facebook" zuvor.