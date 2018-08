Sennheiser: AMBEO Soundbar feiert Europapremiere auf der IFA

Die AMBEO Soundbar ist der Neuzugang in den Reihen von Sennheiser. Bei der Messe für Unterhaltungselektronik ist das Gerät erstmals in Europa zu bestaunen.



Vom 31. August bis 5. September steht die Hauptstadt wieder ganz im Zeichen der IFA. Aussteller und Interessierte treffen sich dann in Berlin zur weltgrößten Messe für Unterhaltungselektronik. Zwischen den vielen neuen Trends sucht sich auch Sennheiser eine Bühne, um die AMBEO Soundbar zu präsentieren.