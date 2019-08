"Señorita" zum Sommerhit 2019 gekürt

Heißer Latin-Sound: Der Liebes-Ohrwurm "Señorita" von Shawn Mendes und Camila Cabello ist zu Deutschlands Sommerhit des Jahres gekürt worden.



Das teilte das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment am Dienstag in Baden-Baden mit. "Ich liebe es, wenn du mich Señorita nennst. Ich wünschte, ich könnte so tun, als bräuchte ich dich nicht. Aber jede Berührung ist uuh-la-la-la...", singen Cabello (22) und Mendes (20) auf Englisch in dem Lied, das schon drei Wochen den ersten Platz der Offiziellen Deutschen Charts belegt hat.