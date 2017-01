Sensation: DKB erwirbt Rechte an Handball-WM

Dicke Überraschung im Poker um die TV-Rechte an der Handball-WM: Die Deutsche Kreditbank (DKB), Namenssponsor der Handball-Bundesliga, hat die Übertragungsrechte erworben und wird die Partien der Nationalmannschaft live übertragen.



Die Handball-Weltmeisterschaft 2017 wird doch in Deutschland zu sehen sein. Während die üblichen Verdächtigen nicht durften oder wollten, hat sich mit der Deutschen Kreditbank (DKB) ein bisher im TV-Geschäft Unbekannter die Übertragungsrechte gesichert. Die Bank, die bereits als Namenssponsor der Handball-Bundesliga (HBL) fungiert, wird laut einer via Twitter verbreiteten Anzeige alle Partien der Handball-Nationalmannschaft sowie zahlreiche weitere Spiele live übertragen.