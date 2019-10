Sensationelle Rekonstruktion des Stummfilms "La Roue" bei Arte

Arte zeigt erstmals die rekonstruierte Version des bahnbrechenden Stummfilms "La Roue" im TV. Der monumentale 7-Stunden-Film von 1923 wurde seinerzeit für seine aufwendige Filmtechnik gefeiert. Wahlweise ist das Epos auch in der Arte-Mediathek zu sehen.



Abel Gances Meisterwerk verblüffte seinerzeit mit unglaublicher Montage- und Ausstattungstechnik sowie spektakulären Eisenbahnaufnahmen. Der französische Filmpionier zählt zu den Visionären des frühen Kinos, auf einer Stufe zum Beispiel mit der deutscher Regie-Legende Fritz Lang.