Serie A: Sky Italien ist wieder im Spiel dank Gerichtsurteil

Es war ein Tiefschlag für Sky in Italien. Dort bekam ein spanisches Unternehmen den Zuschlag dafür, in der nächsten Saison den einheimischen Erstliga-Fußball zu zeigen. Jetzt werden die Karten neu gemischt, hat ein Gericht entschieden.



Überraschenderweise hatte die Serie A im Februar die Fernsehrechte an der ersten italienischen Liga nach jahrelanger Zusammenarbeit nicht wieder an Sky Italia vergeben. Das spanische Unternehmen MediaPro sollte damit die Spiele ab Sommer übertragen. Wie Quotenmeter.de berichtet, hat jetzt ein Gericht geurteilt: Die Rechtevergabe war nicht rechtens.