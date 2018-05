Serie begleitet Schwangerschaft von Tennis-Star Serena Williams

Serena Wililams' Karriere bietet wahrscheinlich genügend Stoff für mehrere Drehbücher - unter anderem über 20 Grand-Slam-Titel. HBO widmet nun der letztjährigen Babypause und ihrer Rückkehr auf den Tennis-Court ein eigene Serie.



Trotz 23 Grand-Slam-Titeln und vier olympischen Goldmedaillen wäre es für einen Abgesang wohl noch zu früh. Aber die Schwangerschaft in der Hochphase ihrer Tennis-Karriere und der beeindruckende Weg zurück in den Profisport von Tennis-Spielerin Serena Williams (36) wird in den USA nun als TV-Serie gezeigt.